Оспа обезьян: Власти Индонезии принимают профилактические меры

Джакарта, , 09:33 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Армананта Нассир заявил, что правительство приняло меры для предотвращения проникновения оспы обезьян в Индонезию, сообщает Sindonews.

По его словам, одним из шагов является ужесточение контроля на въезде в Индонезию.

«Во всех портах проводится мониторинг, чтобы отслеживать приезжих с возможными симптомами оспы», — продолжил Армананта Насир, добавив, что в настоящее время в Индонезии не обнаружены случаи заболевания этой болезнью.

Напомним, сама болезнь впервые появилась у обезьян в Африке десятилетия назад. Случай редкого вируса оспы обезьян был зарегистрирован на прошлой неделе у гражданина Нигерии в Сингапуре.