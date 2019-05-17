Пятница, 17 Мая 2019 года
09:34:36 МСК

Оспа обезьян: Власти Индонезии принимают профилактические меры

Общество

Индонезия усилит контроль на въезде в Индонезию

Джакарта, 17 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Армананта Нассир заявил, что правительство приняло меры для предотвращения проникновения оспы обезьян в Индонезию, сообщает Sindonews.

По его словам, одним из шагов является ужесточение контроля на въезде в Индонезию.

«Во всех портах проводится мониторинг, чтобы отслеживать приезжих с возможными симптомами оспы», — продолжил Армананта Насир, добавив, что в настоящее время в Индонезии не обнаружены случаи заболевания этой болезнью.

Напомним, сама болезнь впервые появилась у обезьян в Африке десятилетия назад. Случай редкого вируса оспы обезьян был зарегистрирован на прошлой неделе у гражданина Нигерии в Сингапуре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить