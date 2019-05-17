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Законопроект о компенсациях заключенным за условия содержания внесен в ГД

Общество

Условия

Москва, 17 мая 2019, 09:26 — REGNUM  Законопроект о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия пребывания под стражей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Предлагается установить право находящихся в местах содержания под стражей и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, получить компенсацию за нарушения условий содержания. Компенсации будут выплачиваться за счет средств федерального бюджета. Основанием послужит судебное решение, принятое в порядке административного судопроизводства.

Иск о компенсации должен быть рассмотрен в разумные сроки, деньги должна быть выплачены сразу после принятия решения о присуждении компенсации.

Предполагается, что выплата будет производиться вне зависимости от вины ФСИН, а также должностных лиц, на которых возложены обязанности по обеспечению надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях.

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