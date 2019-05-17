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Без России украинская атомная энергетика опасна для всего мира — эксперт

Общество

У Украины нет ни денег, ни специалистов для поддержания атомных реакторов в должном состоянии

Киев, 17 мая 2019, 09:00 — REGNUM  На Украине 11 из 15 атомных реакторов выработали свой ресурс и работают в режиме аварийной опасности, заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко 16 мая в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что для продления работы реактора хотя бы на десять лет, Украине требуется потратить $5,5 млрд

«Если мы хотим эти закрыть и построить новые — нужно $60,5 млрд. Закрытие станции стоит $500 млн, а строительство новой — $5 млрд», — рассказал эксперт.

Пешко подчеркнул, что все украинские реакторы построены по советским технологиям, следовательно, их ремонт и реконструкция невозможны без теснейшего взаимодействия с российскими специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины с Россией ядерные заряды и с их помощью защищаться от «агрессора».

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Атомная энергетика
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