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В Чхонджу пройдет выставка сельского хозяйства Южной Кореи

Общество

Выставка пройдет в Agriculture Technology Center, расположенный в районе Сандан-гу города Чхонджу в период с 23 по 26 мая

Чхонджу, Южная Корея, 17 мая 2019, 09:00 — REGNUM  В одном из городов Южной Кореи пройдет 8-я выставка сельского хозяйства Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка пройдет в Agriculture Technology Center, расположенный в районе Сандан-гу города Чхонджу в период с 23 по 26 мая.

Известно, что выставка пройдет при поддержке министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, Управления по развитию сельских районов, Лесной службы Республики Корея, мэрии провинции Чхунчхон-Намдо и администрации города Чхонджу.

В рамках мероприятия пройдут различные выставки садовопарковых скульптур и полевых растений, мастер-классы по садоводству, концерты, шоу мыльных пузырей, шоу театра Нанта, шоу театра на открытой площадке без декораций Мадангык, музыкальное выступление саксофонистов.

Театр «НАНТА» — это уникальное шоу, в основу которого положены ударные композиции, исполняемые на всевозможных бытовых, и в первую очередь кухонных принадлежностях.

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Сельское хозяйство
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