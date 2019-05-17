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В «Ночь музеев» в Москве покажут необычную программу

Общество

Посетители смогут поговорить по телефону с Гоголем, Цветаевой и Тургеневым

Москва, 17 мая 2019, 08:38 — REGNUM  В Москве в рамках всероссийской акции «Ночь в музее» с 18 на 19 мая культурные площадки столицы подготовили необычную программу, сообщается на портале мэра градоначальника.

Кроме мастер-классов, концертов и лекций, музеи планируют удивить своих посетителей новыми форматами мероприятий.

Так, москвичи и гости столицы смогут поговорить по телефону с Гоголем, Цветаевой и Тургеневым, увидеть мультижанровый сторителлинг под названием «Живи в музее».

В дворе Музея Москвы будут показывать немое кино, снятое в начале XX века. Состоится выступление в формате печа-куча «Марафон идей». Это небольшие авторские рассказы от первого лица.

Также в «Ночь в музее» в Москве можно будет послушать аудиоспектакли, увидеть вербатимы и посетить другие необычные мероприятия.

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Как сообщаетИА REGNUM, Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2019 году пройдет в тринадцатый раз. В 2018 году в акции приняли участие 17% граждан РФ.

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Акция «Ночь музеев»
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