Студент из Читы спас пострадавшую в ДТП беременную женщину

Чита, , 08:37 — REGNUM В Чите беременная молодая женщина осталась жива после дорожной аварии. Попавшую под колеса автомобиля спас студент пятого курса стоматологического факультета Читинской государственной медицинской академии Иван Аджатян. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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Ставший очевидцем ДТП, молодой человек сразу же решил оказать первую помощь пострадавшей. По словам студента, пульс у женщины уже не прощупывался, нужно было срочно провести сердечно-лёгочную реанимацию. Спустя непродолжительное время будущему медику удалось вновь «запустить» сердце пострадавшей.

Водитель автомобиля, сбившего беременную, вызывал скорую помощь. Через несколько минут реанимационный автомобиль был уже на месте аварии.

«Пока ждали машину, я держал живот пострадавшей так, чтобы плод не касался холодного асфальта, постоянно проверял, чтобы ребёнок шевелился», — рассказал студент.

После приезда врачей он передал пострадавшую медикам. В больнице молодой женщине сделали кесарево сечение: ребёнок жив, а вот пациентка пока находится в реанимации.

Напомним, авария в Чите произошла вечером 15 мая. На пешеходном переходе по улице Шилова водитель Hyundai Solaris сбил 21-летнюю беременную женщину. По данным местной полиции, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу.

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