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Стало известно, когда NASA возобновит изучение грунта и газов с Луны

Общество

«Четкого графика (передачи образцов специалистам) пока нет»

Вашингтон, 17 мая 2019, 08:34 — REGNUM  В США ученые в течение примерно 6−12 месяцев возобновят исследования имеющихся у них образцов грунта и газов с Луны, доставленных на Землю почти 50 лет назад астронавтами США в рамках программы Apollo. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Ноа Майкелсон корреспонденту ТАСС.

«Четкого графика (передачи образцов специалистам) пока нет», — сказал представитель Центра имени Джонсона.

По его словам, над тем, каким образом лучше всего вскрывать данные контейнеры, в настоящее время работают ученые.

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Как передавало ИА REGNUM, 19 марта 2019 г. официальный представитель NASA по программе исследований человека Дженифер Фогарти на пресс-конференции сообщила, что Роскосмос и NASA достигли предварительных договоренностей по полёту к естественному спутнику Земли.

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