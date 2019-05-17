В Нигерии 80 человек задержаны по подозрениям в нарушении поста

Кано, Нигерия, , 08:31 — REGNUM Полиция штата Кано на севере Нигерии задержала 80 человек, подозреваемых в нарушении поста в священный месяц Рамадан. По сообщениям полиции, во время задержания они в светлое время суток ели на публике, передает газета Mwananchi.

Шариатская полиция, известная как «Хисбах», сообщает, что 80 человек были задержаны в разных местах Кано в течение нескольких дней. Все они были мусульманами.

Задержанным дали предупреждение, так как они «впервые» нарушили закон, а затем их освободили из-под стражи. Представитель шариатской полиции Адаму Яхья добавил, что, если этих людей задержат во второй раз, то их дело будет решаться в судебном порядке.

«Хисбах» продолжит осуществлять патрули в течение всего месяца Рамадан.

В штате Кано, также как и в некоторых других штатах на севере Нигерии, с 2000 года параллельно со светскими законами начали соблюдать законы шариата.