Пятница, 17 Мая 2019 года
08:36:26 МСК

В Нигерии 80 человек задержаны по подозрениям в нарушении поста

Общество

Шариатская полиция сообщает, что задержанные ели днём во время Рамадана

Кано, Нигерия, 17 мая 2019, 08:31 — REGNUM  Полиция штата Кано на севере Нигерии задержала 80 человек, подозреваемых в нарушении поста в священный месяц Рамадан. По сообщениям полиции, во время задержания они в светлое время суток ели на публике, передает газета Mwananchi.

Шариатская полиция, известная как «Хисбах», сообщает, что 80 человек были задержаны в разных местах Кано в течение нескольких дней. Все они были мусульманами.

Задержанным дали предупреждение, так как они «впервые» нарушили закон, а затем их освободили из-под стражи. Представитель шариатской полиции Адаму Яхья добавил, что, если этих людей задержат во второй раз, то их дело будет решаться в судебном порядке.

«Хисбах» продолжит осуществлять патрули в течение всего месяца Рамадан.

В штате Кано, также как и в некоторых других штатах на севере Нигерии, с 2000 года параллельно со светскими законами начали соблюдать законы шариата.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить