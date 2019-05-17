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В китайской новом экономическом районе Сюнань введен первый запрет на вылов

Общество

Запрет на вылов стартовал 16 мая и продлится до 31 июля

Пекин, 17 мая 2019, 08:03 — REGNUM  Первый запрет на вылов рыбы стартовал на озере Байяндянь в новом районе Сюнань в провинции Хэбэй на севере Китая с целью защиты рыбных ресурсов и биологического разнообразия, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Запрет на вылов стартовал 16 мая и продлится до 31 июля, сообщили в бюро сельского хозяйства уезда Аньсин района Сюнань. Власти сообщили, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения запрета.

В апреле 2017 года Китай анонсировал создание нового района Сюнань, который расположен в 100 км к северу от Пекина на границе трех уездов провинции Хэбэй. Озеро Байяндянь же является центром всей экосистемы района.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупнейшем пекинском водохранилище были запущены новейшие катера на сжиженном газе для патрулирования озера и защиты его от браконьеров.

Читайте ранее в этом сюжете: На крупнейшем Пекинском водохранилище запустили «газовые» патрульные катера

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