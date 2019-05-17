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Медведев 22 мая откроет перекрёстные годы России и Вьетнама

Общество

Перекрёстные года проводятся в 2019–2020 годах

Москва, 17 мая 2019, 08:00 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук 22 мая в Москве примут участие в торжественной церемонии открытия перекрёстных годов России и Вьетнама, сообщается на сайте правительства РФ.

Перекрёстные года России и Вьетнама проводятся в 2019—2020 годах в связи с 70-летием установления дипломатических отношений двух стран и 25-летием подписания межгосударственного Договора об основах дружественных отношений.

Также главы правительств двух стран проведут переговоры. Будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что перед Москвой и Ханоем стоит задача наращивания товарооборота до $10 млрд к 2020 году.

Подробне: Создана межпарламентская комиссия по сотрудничеству между РФ и Вьетнамом

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