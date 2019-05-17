Air Astana опровергла сообщения об аварийной посадке самолета в Шереметьево

Нур-Султан, , 07:51 — REGNUM Информация СМИ о том, что пассажирский самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» 16 мая, не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в комментарии компании.

В сообщении говорится, что воздушное судно, следовавшее рейсом Нур-Султан — Москва, совершило посадку в штатном режиме.

«Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял, — отмечается в сообщении. — Посадка (самолета) прошла в штатном режиме».

Ранее ряд СМИ сообщал, что пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Air Astana совершил посадку в аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя.

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