В Прикамье на премии учителям за проведение ЕГЭ приготовили 47 млн рублей

Пермь, , 07:45 — REGNUM В Пермском крае подготовка к ЕГЭ и проведение экзамена будет отличаться от 2018 года в финансовом плане. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, учителям будут платить премии.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, главной особенностью при проведении ЕГЭ и ОГЭ 2019 года станет поощрение учителей за организацию и проведение экзаменов. Они получат компенсацию за сверхурочную работу. В краевом бюджете на выплату премиальных предусмотрено 47 млн рублей. Денежные компенсации будут распределяться в соответствии с количеством дней работы на экзаменах и степенью ее сложности.

Добавим, основной период сдачи государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов начнётся 24 мая, а единого государственного экзамена — 27 мая. В Пермском крае экзамены сдают 28 тысяч девятиклассников и 13 тысяч выпускников 2019 года и прошлых лет.