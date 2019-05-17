Пятница, 17 Мая 2019 года
07:46:04 МСК

В Прикамье на премии учителям за проведение ЕГЭ приготовили 47 млн рублей

Общество

Средства выделят из краевого бюджета

Пермь, 17 мая 2019, 07:45 — REGNUM  В Пермском крае подготовка к ЕГЭ и проведение экзамена будет отличаться от 2018 года в финансовом плане. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, учителям будут платить премии.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, главной особенностью при проведении ЕГЭ и ОГЭ 2019 года станет поощрение учителей за организацию и проведение экзаменов. Они получат компенсацию за сверхурочную работу. В краевом бюджете на выплату премиальных предусмотрено 47 млн рублей. Денежные компенсации будут распределяться в соответствии с количеством дней работы на экзаменах и степенью ее сложности.

Добавим, основной период сдачи государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов начнётся 24 мая, а единого государственного экзамена — 27 мая. В Пермском крае экзамены сдают 28 тысяч девятиклассников и 13 тысяч выпускников 2019 года и прошлых лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый государственный экзамен
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить