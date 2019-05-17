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В Казахстане не считают посадку Airbus A320 в «Шереметьево» аварийной

Общество

Командир экипажа запросил в аэропорту «Шереметьево» полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути

Нур-Султан, 17 мая 2019, 07:50 — REGNUM  Информация об аварийной посадке самолета авиакомпании «Эйр Астана» в аэропорту «Шереметьево» недостоверна, сообщили в пресс-службе казахстанской авиакомпании.

Отмечается, что рейс КС873 по направлению Нур-Султан — Москва задержался на 40 минут в связи с возникновением приемлемого отложенного дефекта, который не препятствует эксплуатации самолета.

В компании уточнили, что командир экипажа запросил в аэропорту «Шереметьево» полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения длинного тормозного пути.

Напомним, 16 мая российские и казахстанские СМИ сообщили, что самолет Airbus A320 авиакомпании «Эйр Астана» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Airbus A320 из Нур-Султана совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

regnum author Фахраддин Абосзода
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Авиапроисшествия
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