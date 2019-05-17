Врио ректора Иркутского университета будет Александр Шмидт

Иркутск, , 07:40 — REGNUM До назначения нового ректора Иркутского государственного университета временно исполнять его обязанности будет первый проректор профессор Александр Шмидт, сообщает 17 мая пресс-служба вуза.

Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ за подписан 16 мая.

Ранее в университете прошла процедура выбора кандидатов на должность ректора. Ими стали доктор экономических наук, доцент Олег Архипкин и доктор технических наук, академик РАН, профессор Игорь Бычков. Их документы будут представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки России.

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