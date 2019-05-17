В выходные в Москве будет тепло и солнечно

Москва, , 07:33 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни 18 и 19 мая установится тёплая солнечная погода, без дождей. Этому будет способствовать скандинавский антициклон, передают «Метеоновости».

В субботу, 18 мая, ночью ожидается относительная прохладная погода +6, + 8, местами могут быть заморозки. Днём солнце прогреет воздух до +17, +19. Ветер северо-западный, умеренный.

В воскресенье, 19 мая, потеплеет, воздух начнет прогреваться. Ночью столбик термометра поднимется до +7, +10, днём +20, +22. Ясно, без дождей.

Атмосферное давление повышенное 753−755 мл рт. ст. Синоптики отмечают, что погода выходные в Москве вполне позволит позагорать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в ночть на 17 мая был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемыми заморозками.

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