Скандально известный недострой в Оренбурге: вместо поликлиники жилой дом?

Оренбург, , 07:26 — REGNUM Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер заявил, что в районе Малой земли в Оренбурге в 2019 году начнут строить поликлинику. Но разместится она не в здании бывшей гостиницы «Баку».

"На Малой земле в Оренбурге в этом году будем строить новую поликлинику. Проблема возникла не вчера. Но решения люди ждут до сих пор. Был на объекте, в котором несколько лет назад планировали размещать поликлинику. Скандально известный недострой гостиницы «Баку». Абсолютно неподходящее здание, перестраивать его дорого и неэффективно. Будем строить поликлинику по всем современным стандартам. Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Один из вариантов использования недостроя — отдать его Оренбургу под жилье», — отставил запись Денис Паслер в Instagram.

Шестиэтажное здание расположено на пересечении улицы Прохоренко и проезда Нижний. В 2012 году администрация города купила объект у коммерческого банка за 200 млн рублей под поликлинику. После покупки столкнулись с тем, что необходима крупная сумма для реконструкции — здание не подходит для размещения в нем поликлиники из-за требований пожарной безопасности. Чиновники обещали открыть поликлинику в 2013 году, потом — в 2017 году. В феврале 2019 года экс-губернатор заявил, что в этом году начнётся реконструкция здания и от идеи размещения в нем поликлиники не отказываются.

21 марта 2019 года Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. Врио главы региона в этот день назначили Дениса Паслера. Спустя три месяца он перечеркнул заявление своего предшественника — современная поликлиника будет, но не в здании бывшей гостиницы.

Активные оренбуржцы в соцсети активно обсуждают это решение. Пользователи считают, что необходимо найти и наказать виновных, кто причастен к сделке купли-продажи здания бывшей гостиницы «Баку». Ряд пользователей в будущее сморит с оптимизмом и с назначением врио губернатора Дениса Паслера надеется на положительные перемены в жизни Оренбуржья и областного центра. Другие оренбуржцы воспринимают заявление осторожно, аргументируя тем, что в преддверии губернаторских выборов, как показывает практика, всегда много слов. Аплодировать можно по факту реального дела.

Напомним, в сентябре в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. До единого дня голосования менее четырёх месяцев, но только одна партия официально заявила о своём кандидате. От КПРФ на пост главы области претендует первый секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания региона Максим Амелин. «Единая Россия» проводит праймериз. В нем участвуют временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Оренбурга, директор Управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Роман Цуканов. Своего кандидата партия назовёт 1 июня.