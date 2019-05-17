Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» под пятым номером

Иерусалим, , 07:18 — REGNUM В первой части финала международного конкурса «Евровидение-2019», который пройдет 18 мая 2019 г. в Тель-Авиве, певец Сергей Лазарев выступит под пятым номером. Об этом сообщается в Twitter песенного конкурса.

Такое решение приняли продюсеры шоу, которые определяют очередность выступлений участников. Перед представляющим Россию Лазаревым выступят представители Мальты, Албании, Чехии и Германии.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая 2019 г. певец Сергей Лазарев, исполнивший песню Scream («Крик»), пробился в финал шестьдесят четвертого конкурса «Евровидение». Кроме российского артиста в финал также прошли представители Швеции, Дании, Мальты, Азербайджана, Албании, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии.

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