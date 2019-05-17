Пятница, 17 Мая 2019 года
07:18:47 МСК

Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» под пятым номером

Общество

16 мая 2019 г. певец Сергей Лазарев, исполнивший песню Scream («Крик»), пробился в финал шестьдесят четвертого конкурса «Евровидение»

Иерусалим, 17 мая 2019, 07:18 — REGNUM  В первой части финала международного конкурса «Евровидение-2019», который пройдет 18 мая 2019 г. в Тель-Авиве, певец Сергей Лазарев выступит под пятым номером. Об этом сообщается в Twitter песенного конкурса.

Такое решение приняли продюсеры шоу, которые определяют очередность выступлений участников. Перед представляющим Россию Лазаревым выступят представители Мальты, Албании, Чехии и Германии.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая 2019 г. певец Сергей Лазарев, исполнивший песню Scream («Крик»), пробился в финал шестьдесят четвертого конкурса «Евровидение». Кроме российского артиста в финал также прошли представители Швеции, Дании, Мальты, Азербайджана, Албании, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии.

Читайте также: «Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурс «Евровидение»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить