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Сильный лесной пожар, бушевавший на юго-западе Китая, был потушен

Общество

Пожар выжег леса площадью более 86,87 гектар

Пекин, 17 мая 2019, 06:50 — REGNUM  Лесной пожар, вспыхнувший в провинции Юньнань на юго-западе Китая, был потушен, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Пожар выжег леса площадью более 86,87 гектар к тому моменту, как был полностью потушен к 12:37 по местному времени. Более 2,5 тыс. человек принимали участие в его тушении с привлечением четырех вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул где-то в обед по местному времени близ деревни Уюэ. Жертв и пострадавших в результате пожара зафиксировано не было. Причины его в настоящее время расследуются. Однако, в регионе установилась в последние недели аномальная засуха.

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Лесные пожары — 2019
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