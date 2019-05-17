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Более половины пожилых китайцев страдают от гипертонии

Общество

Среди китайцев старше 80 лет этот показатель превышает 90%

Пекин, 17 мая 2019, 06:43 — REGNUM  Более половины пожилого населения Китая страдают от гипертонии, сообщает 16 мая агентство Синьхуа со ссылкой на выпущенное ранее руководство по лечению заболеваний за 2019 год.

Как отмечается в документе, выпущенном Отделением гипертонии китайского гериатрического общества и Национальным клиническим исследовательским центром гериатрический заболеваний, распространённость этого недуга среди китайцев старше 80 лет достигает 90%.

Отметим, что 17 мая отмечается всемирный День борьбы с артериальной гипертонии. Как отмечают немецкие исследователи, стресс на работе и нарушения сна трехкратно повышают риск заболевания людей гипертонией.

Читайте ранее в этом сюжете: Плохой сон и рабочий стресс особенно опасны для гипертоников — кардиологи

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