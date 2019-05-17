Скандал на стройке: нижегородскому застройщику дали два дня

Нижний Новгород, , 06:38 — REGNUM В конфликт жителей домов на улице Мануфактурная в Нижнем Новгороде и застройщика гостиницы поблизости от них вмешались областные власти, которые нацелены на то, чтобы найти компромисс, устраивающий обе стороны, и сохранить «инвестиционный климат территории». Застройщику на решение вопроса о предоставлении проезда к домам дали два дня, отметив, что «закрытый забор дополнительно осложняет и без того непростые условия подъезда» к жилым зданиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, проект гостиницы на 60 номеров в 2014 году был одобрен архитектурным советом, но с момента объявления о планах ООО «НВСКНН» построить семиэтажную гостиницу, жители ближайших домов выступили против этого. Они опасаются, что лишатся детской площадки, парковки и появится риск сползания домов из-за сложной обстановки с грунтовыми водами и самим грунтом под объектами. В открытом обращении к областным властям жильцы домов на Мануфактурной отметили, что «данное строительство является уплотнительной точечной застройкой, которая радикально ухудшит жизнь целого микрорайона». Звучало среди претензий также, что на месте дороги, что ведёт во двор ряда домов и обеспечивает доступ в том числе и экстренных служб, может быть возведена трансформаторная подстанция.

Поддержал горожан и депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР), удивившийся, как вообще можно было «выдать разрешение на точечную застройку в ущерб жителям». До 30 апреля 2019 года по предписанию МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» застройщик должен был демонтировать ограждение, так как срок разрешения на него не был продлён. Вместо демонтажа компания планирует обжаловать решение МКУ в суде.

Замгубернатора Сергей Морозов 16 мая провёл встречу с жителями домов на Мануфактурной. В ней также участвовали представители ГУ МЧС РФ по области, подтвердившие, что «закрытый забор дополнительно осложняет и без того непростые условия подъезда к домам».

Морозов отметил, что задача встречи была в том, чтобы «начать диалог между застройщиком и жителями и в конечном итоге выработать решение, которое устроит обе стороны, а также сохранит инвестиционный климат территории» и призвал к цивилизованному диалогу. Глава департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова рекомендовала установить права ограниченного пользования арендатора на огороженный участок «для обеспечения пожарной безопасности», добавив, что «забор препятствует оперативному проезду к жилым домам пожарной техники и скорой помощи».

Застройщик пообещал просчитать экономический эффект от уменьшенного проекта с учётом изъятия муниципальной дороги, добавив, что готов рассмотреть другие участки под него. В проект на сегодня уже вложено около 10 млн рублей.

В ближайшее время планируется ещё одна встреча с участием всех сторон конфликта.