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В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Общество

Ему сказали, чтобы «проваливал обратно в Россию»

Бутл , Великобритания, 17 мая 2019, 05:56 — REGNUM  Учащегося Хиллсайдской школы в городе Бутл (Великобритания) Эдварда Пургайлиса избил другой школьник — почти до потери сознания, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой. На него неожиданно напал другой учащийся, избив его так, что потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Агрессивный школьник бил Пургайлиса, в том числе и по голове, причём его не остановило и падение жертвы на пол.

«Он бил меня кулаками по голове — он ударил меня 17 раз. Когда появились учителя, он исчез», — сообщил Пургайлис.

По словам подростка, во время избиения ещё один учащийся кричал ему: «Убирайся обратно в Россию!»

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