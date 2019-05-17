В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Бутл , Великобритания, , 05:56 — REGNUM Учащегося Хиллсайдской школы в городе Бутл (Великобритания) Эдварда Пургайлиса избил другой школьник — почти до потери сознания, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой. На него неожиданно напал другой учащийся, избив его так, что потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Агрессивный школьник бил Пургайлиса, в том числе и по голове, причём его не остановило и падение жертвы на пол.

«Он бил меня кулаками по голове — он ударил меня 17 раз. Когда появились учителя, он исчез», — сообщил Пургайлис.

По словам подростка, во время избиения ещё один учащийся кричал ему: «Убирайся обратно в Россию!»