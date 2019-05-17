Во Владивостоке Дворец пионеров может стать объектом культурного наследия

Владивосток, , 04:26 — REGNUM Во Владивостоке инициативная группа пытается остановить уничтожение памятника архитектуры — Дворца пионеров путём внесения его в реестр объектов культурного наследия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эпопея, развернувшаяся вокруг капитального ремонта Владивостокского Дворца пионеров, который реконструируется под центр детского технического творчества по федеральному проекту «Кванториум», приводит к тому, что фактически уничтожается авторское архитектурное произведение, являющееся образцом советского модернизма 1970-х годов, созданное архитектором Антонио Михе. К настоящему времени уничтожен мозаичный фонтан-бассейн, засыпанный в ходе реконструкции, утрачены декоративная решетка, светильник «Одуванчик» и вазы из Зимнего сада. Тематический монументальный декор зашит листами ГВЛ, и еще может быть восстановлен.

Приморское отделение «Ассоциации искусствоведов» провело искусствоведческую экспертизу комплекса произведений монументально-декоративного искусства Дворца пионеров и школьников города Владивостока.

«Характер взаимосвязи архитектуры и различных видов искусства является одним из главных критериев оценки художественной ценности здания как объекта культурного наследия советского периода в городе Владивосток. Здание Дворца пионеров и школьников (время создания объекта 1974−1980 годы) является знаковым объектом для Дальнего Востока и Владивостока. Этот объект демонстрирует особенности синтеза искусств с архитектурой, характерные для советского периода, а также гармоничное соединение с городской средой и рельефом местности. Однако обследование современного состояния объекта показало, что целый ряд объектов монументально-декоративного искусства, созданных для Дворца пионеров и школьников, утрачены или нуждаются в реставрации», — пояснил эксперт.

Экспертиза установила, что Дворец пионеров содержит признаки объекта культурного наследия, на основании чего Общественный совет при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края рекомендовал инспекции включить Дворец пионеров и школьников, обладающий признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края.

«Мы считаем, что только признание Дворца пионеров объектом культурного наследия позволит остановить уничтожение столь значимого для города архитектурного произведения», — считает один из общественников.

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Как сообщало ИА REGNUM, обращения общественников к городским властям с просьбой остановить уничтожение архитектурного наследия, привело только к получению формальных ответов, не изменивших ход реконструкции здания, в результате чего часть архитектурного ансамбля была утрачена. По мнению инициаторов обращения, чиновники проявляют полное безразличие к судьбе памятника архитектуры.