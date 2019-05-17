В Красноярске назвали дату завершения отопительного сезона

Красноярск, , 03:11 — REGNUM Отопительный период в Красноярске завершится 20 мая. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в этот день все теплоисточники Красноярка остановят подачу тепла в квартиры и дома.

После отключения отопления сетевые и ресурсоснабжающие организации приступят к ремонтным работам. Горожан ждут кратковременные отключения горячего или холодного водоснабжения, отметили в мэрии.

На городских сетях начнутся гидравлические испытания.

По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, энергетики и сетевики не исключают возможности досрочного завершения части работ.

Добавим, тепло в квартиры горожан перестают подавать после того, как среднесуточная температура продержится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток подряд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в столице Хакасии — Абакане — о завершении отопительного сезона объявили 6 мая. А с 13 мая отопительный период в городе были вынуждены восстановить из-за холодов.

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