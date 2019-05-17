В США умер автор проекта пирамиды Лувра

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.

О кончине Юймина сообщил его сын. Печальные события произошли в Нью-Йорке в ночь на 16 мая. Ещё не прошло и месяца, как Юймину исполнилось 102 года.

Напомним, Юймин — уроженец Гуанчжоу (провинция Гуандун, Китай), переехавший в Штаты в 1935 г. Прославился своим проектом, по которому была построена пирамида Лувра.

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