Путин о Шиесе: Зачем опять создавать полигон у населённого пункта?

Сочи, Краснодарский край, , 00:41 — REGNUM Уместность создания очередного мусорного полигона вблизи населённого пункта вызывает вопросы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиа-форуме ОНФ.

Комментируя беспокойство жителей Архангельской области по поводу полигона в Шиесе, глава государства отметил, что Москва не должна «зарастать мусором», но и другие города не должны страдать из-за строительства полигонов для утилизации твёрдых бытовых отходов.

Он подчеркнул, что жители Архангельской области, возможно, небезосновательно переживают из-за создания нового объекта. Предприятие должно быть построено в соответствии с мировыми стандартами, и за этим необходимо пристально следить, причём не только на госуровне, но и со стороны общественности.

«Вообще не очень понимаю, зачем опять создавать полигон, если о нём идёт речь, в непосредственной близости от населённых пунктов», — заявил Путин.

Глава государства пообещал обсудить вопрос с полигоном в Шиесе с властями Архангельской области и с московским руководством. Путин подчеркнул, что должно быть учтено мнение жителей.

Напомним, мусорный полигон на станции Шиес (Архангельская область) создаётся для утилизации твёрдых бытовых отходов, вывозимых в том числе из Москвы. 15 мая стало известно, что подготовка к строительству полигона будет приостановлена 15 июня — в день, когда все подготовительные работы должны были быть завершены.

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