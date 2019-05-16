Правозащитники пожаловались в Европейский суд на пытки в Костроме

Кострома, , 23:41 — REGNUM Общественная организация «Человек и Закон» подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

Спор возник вокруг судьба одного из заключенных «Н.М.», отбывающего срок в исправительной колонии №1 Костромской области. Правозащитники считают, что гражданина следует досрочно освободить, поскольку тот тяжело болен, а колония не может обеспечить достаточное лечение.

7 мая 2019 года «Свердловский районный суд города Костромы постановил отказать в освобождении Н.М. из исправительной колонии №1 Костромской области в связи с тяжелой болезнью. Суд проигнорировал наличие у Н.М. заболеваний ВИЧ-инфекции в стадии 4В, полиневропатии и токсической энцефалопатии, которые входят в перечень заболеваний препятствующих отбыванию наказания. Н.М. не получает в колонии адекватного медицинского лечения, дальнейшее пребывание в колонии — реальная угроза для его жизни.

Правозащитная организация «Человек и Закон» в лице сопредседателя Сергея Подузова оказала правовую помощь по подготовке апелляционной жалобы. Также уже подана жалоба в Европейский Суд по правам человека в интересах Н.М. о нарушении статьи 3 Конвенции и направлено обращение к специальному докладчику ООН по пыткам.» — сообщают правозащитники.

Упомянутый гражданин в ноябре 2016 года был признан виновным в незаконном приобретении и хранение наркотиков и приговорен к отбытию наказания сроком 3 года 4 месяца. Срок истекает 28 октября 2019 года.

По информации НКО «Человек и Закон», пока осужденный находился в колонии, его здоровье резко ухудшилось, помимо ВИЧ, «он испытывает мучительные боли от длительных гипертонических кризов. Медико-санитарная часть не располагает условиями и ресурсами для диагностики всего спектра заболеваний Н.М. и не может оказать соответствующую медицинскую помощь».