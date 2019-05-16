Принц Чарльз посвятил в рыцари теннисиста Энди Мюррея

Лондон, , 23:28 — REGNUM Британский принц Чарльз посвятил в рыцари двукратного победителя «Уимблдона» теннисиста Энди Мюррея, 16 мая передает агентство Associated Press.

Решение о присвоении Мюррею рыцарского звания было принято королевой Елизаветой II еще в 2016 году, однако сам ритуал по разным причинам откладывался.

В начале 2019 года 32-летний Мюррей объявил, что завершит выступления после «Уимблдона» в текущем году из-за проблем со здоровьем.

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