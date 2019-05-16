Нагиев высказался о решении отменить результаты финала шоу «Голос. Дети»

Москва, , 21:57 — REGNUM Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев прокомментировал в интервью телеканалу RT скандал с решением руководства «Первого канала об аннулировании результатов финала шоу «Голос. Дети».

По словам Нагиева, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принимает решения, основываясь на документах о ходе расследования. Также Нагиев отметил, что в ходе специального выпуска «Голос.Дети», который вскоре состоится, организаторы собираются максимально тонко и корректно объяснить сложившуюся непростую ситуацию, чтобы не травмировать детскую психику.

«Давайте не забывать, что это всего лишь весёлая игра «кто лучше поёт». И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы», — сказал Нагиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, громкий скандал разразился в финале шоу «Голос.Дети», который выиграла дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Телезрители сразу не поверили в честность её победы, так как вокальными талантами она явно не блещет.

Руководство Первого канала заявило о некоторой аномалии при голосовании телезрителей в финале шоу и объявило о проведении расследования. Для расследования была привлечена международная компания, сотрудничающая с Интерполом.

В итоге проверка показала, что накрута голосов в пользу Абрамовой имела место.

Теперь результаты финала шоу отменены, и состоится его спецвыпуск.