Семья Усамы бен Ладена могла финансировать английский футбольный клуб

Лондон, , 20:59 — REGNUM Семья бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед», передаёт 16 апреля Daily Mail.

По информации издания, соответствующее заявление было сделано в ходе разбирательства в Высоком суде Лондона между совладельцами «Шеффилд Юнайтед» Кевином Маккейбом и саудовским принцем Абдуллой бин Насером, которые борются за контроль над клубом.

Адвокат принца в ходе процесса заявил, что клуб получил 3,5 млн евро в долг от одного из членов семьи террориста, при этом Кевин Маккейб якобы знал о происхождении этих средств. Последний отрицает эти утверждения.

Отметим, что в сезоне 2018−2019 года «Шеффилд Юнайтед» стал вторым в чемпионшипе и теперь претендует на право выступать в следующем сезоне в Английской премьер-лиге.