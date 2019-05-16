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Семья Усамы бен Ладена могла финансировать английский футбольный клуб

Общество

Клуб «Шеффилд Юнайтед» получал средства в долг от семьи террориста, утверждают адвокаты принца Саудовской Аравии

Лондон, 16 мая 2019, 20:59 — REGNUM  Семья бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена финансировала английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед», передаёт 16 апреля Daily Mail.

По информации издания, соответствующее заявление было сделано в ходе разбирательства в Высоком суде Лондона между совладельцами «Шеффилд Юнайтед» Кевином Маккейбом и саудовским принцем Абдуллой бин Насером, которые борются за контроль над клубом.

Адвокат принца в ходе процесса заявил, что клуб получил 3,5 млн евро в долг от одного из членов семьи террориста, при этом Кевин Маккейб якобы знал о происхождении этих средств. Последний отрицает эти утверждения.

Отметим, что в сезоне 2018−2019 года «Шеффилд Юнайтед» стал вторым в чемпионшипе и теперь претендует на право выступать в следующем сезоне в Английской премьер-лиге.

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Футбол
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