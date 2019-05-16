В Екатеринбурге отменили общегородской выпускной

Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM В Екатеринбурге в 2019 году так и не состоится единый выпускной для школьников города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Выпускной планировали объединить с Уральской ночью музыки 28 июня и провести его на стадионе «Екатеринбург-арена». Однако, судя по всему, идея оказалось сырой.

«Большинство родителей и выпускников школ уже заранее спланировали собственные мероприятия по празднованию окончания учебного года и выпуска», — признали в мэрии.

Политической подоплёки в отмене выпускного нет, однако возможно, что власти города решили не нагнетать обстановку и не допустить скопления школьников в одном месте.

Напомним, последние четыре дня в Екатеринбурге проходят массовые протесты горожан против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Президент России Владимир Путин уже призвал провести опрос жителей города.

Читайте ранее в этом сюжете: День знаний в Екатеринбурге: фоторепортаж