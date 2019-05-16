Участники курской аварии с БТР судятся с Минобороны

Курск, , 20:14 — REGNUM Курские автовладельцы, машины которых пострадали в аварии с бронетранспортёром в конце февраля, собираются взыскать с Министерства обороны РФ компенсации через суд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из истцов.

Иски Ленинский районный суд будет рассматривать в закрытом режиме. По подсчётам автовладельцев, ущерб от действия военной техники составил более миллиона рублей.

Изначально пресс-служба Курского военного гарнизона указывала, что гражданские автомобили вклинились в организованную колонну, из-за чего и произошла авария. Однако, по словам адвоката одного из истцов, автоинспекторы установили: ДТП спровоцировал водитель БТР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 февраля организованная колонна военной техники Курского военного гарнизона направлялась в пункт постоянной дислокации. Однако что-то пошло не так, и между двумя бронетранспортёрами оказались четыре легковые машины. В результате ДТП автомобили наехали друг на друга и с двух сторон были зажаты БТР. Пострадавших не было.

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