Учёные подтвердили вред синих светодиодов для здоровья

Париж, , 19:40 — REGNUM Учёные пришли к заключению, что синий свет, излучаемый светодиодами, может оказывать негативное влияние на здоровье человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном французским Национальным агентством по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда (ANSES).

Отмечается, что светодиоды, ввиду их технологической специфики, могут излучать насыщенный свет на коротких волнах — так называемый «насыщенный синий», который имеет более интенсивное освещение, чем от других источников света.

Специалисты пришли к заключению, что воздействие такого освещения может приводить к сбою циркадных ритмов человека, а также наносит вред сетчатке глаза.

Кроме этого, подтвердились данные исследования 2010 года, которое показало, что синий свет от светодиодов повышает риск возрастной дегенерации жёлтого пятна. Это становится причиной ухудшения зрения. Также синие светодиоды могут быть причиной головных болей и хронической усталости.