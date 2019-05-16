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Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму

Общество

Защита несовершеннолетних от опасного контента

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму
Иван Шилов © ИА REGNUM
Компьютерные игры

Москва, 16 мая 2019, 19:24 — REGNUM  Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Среди авторов — сенатор Елена Мизулина и Людмила Бокова.

Предлагается распространить на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Ограничения распространяться на видео‑ и компьютерные игры, включая онлайн-игры.

Сенаторы обратили внимание на то, что сейчас оборот видео‑ и компьютерных игр должным образом не регулируется, а дети не защищены от демонстрации многочисленных сцен насилия, содержащихся в видео‑ и компьютерных играх.

Отметим, что сейчас возрастная маркировка присутствует на кино‑ и издательской продукции.

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Защита детей от вредной информации
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