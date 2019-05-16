Вольерный центр для переднеазиатских леопардов откроют в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 19:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии откроется вольерный центр для переднеазиатских леопардов и других представителей редких видов животных. Такое решение было принято после посещения 15 мая полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым и главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова.

«Договорились с руководством заповедника, что на территории Карачаево-Черкесии будет открыт вольерный центр, где будут жить все представители дикой природы кавказского высокогорья. В том числе переднеазиатские леопарды, чья популяция была снова восстановлена в Кавказском заповеднике после их полного уничтожения в середине прошлого века», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Напомним, Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горнолесным заповедником в Европе. Он расположен на территориях трех субъектов РФ — Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Адыгеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на экономическом инвестиционном форуме в Сочи Центр природы Кавказа заключил соглашения с субъектами Северного Кавказа об участии регионов в сохранении и восстановлении редких видов животных. Каждый регион отвечает за «свое» животное.

Так, Дагестан будет сохранять каспийского тюленя, европейского зубра — Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, Чечня — переднеазиатского леопарда.

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На восстановление леопарда на Кавказе потратили за три года 40 млн рублей