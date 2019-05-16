Мурманские власти выплатили все компенсации жертвам трагедии в Шереметьево

Мурманск, , 19:07 — REGNUM Помощь семьям погибших и пострадавшим в катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьево 5 мая стала одной из тем встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Глава региона доложил, что все выплаты северянам перечислены, средства переведены на счета 26 семей.

«Все вопросы, связанные с лечением пострадавших, психологической помощью, организацией похорон и церемонии прощания правительство Мурманской области держит на контроле. Мы делаем все возможное, чтобы уберечь тех, кого коснулась эта трагедия, от дополнительных проблем и хлопот», — заявил Андрей Чибис.

Напомним, для выплаты компенсаций правительство Мурманской области выделило из резервного фонда региона 27 млн рублей, по 1 млн рублей за каждого погибшего и по 500 тыс. — пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая столичном аэропорту «Шереметьево» самолет авиакомпании «Аэрофлот» загорелся при посадке. В результате трагедии погиб 41 человек, из них 26 — жители Мурманской области.