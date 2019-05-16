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Многокилометровые пробки сковали Москву и без дождя

Общество

В 20:00 заторы немного ослабнут

Многокилометровые пробки сковали Москву и без дождя
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка

Москва, 16 мая 2019, 18:58 — REGNUM  Пробки в Москве вечером 16 мая достигли восьми баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Такой уровень зафиксирован по состоянию на 18:50, он соответствует статусу «многокилометровые пробки».

На интерактивной карте красным цветом отмечен центр города, Садовое кольцо, ТТК и часть МКАД. Согласно прогнозу, в 20:00 заторы немного ослабнут до шести баллов.

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Как сообщало ИА REGNUM, что 16 мая в Москве солнечная погода без осадков. 15 мая в ЦОДД сильные пробки объяснили ненастьем.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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