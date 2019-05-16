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В столице Ямала тонет микрорайон «Удача»

Общество

Талые воды размыли дороги

В столице Ямала тонет микрорайон «Удача»
Иллюстрация: Пресс-служба регионального отделения ОНФ
Размытые дороги «Удачи»

Салехард, 16 мая 2019, 18:38 — REGNUM  Микрорайон «Удача» столицы Ямала Салехарда затопили талые воды. Отчаявшиеся жители, которые не могут ни проехать, ни пройти по улицам «Удачи», обратились в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В паблике «Удача г. Салехард» — ежедневные сигналы SOS.

«Проехать к домам просто невозможно, но сегодня нам отказались привезти воду! Процесс жизнеобеспечения остановлен!»

«Нас просто бросили на произвол судьбы. На запросы в горадминистрации не реагируют».

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели рейд по микрорайону и помогли местным жителям составить обращение в прокуратуру ЯНАО с просьбой провести проверку выполнения администрацией города Салехарда обязанностей по содержанию автомобильных дорог и водоотводных сооружений.

В горадминистрации Салехарда сообщают, что на 18 мая намечена встреча с жителями микрорайона по поводу содержания дорог и выполнения противопаводковых мероприятий.

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