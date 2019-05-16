Федеральный бюджет может дать еще 300 млн рублей на Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM На организацию матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге федеральный центр может выделить еще около 285 млн рублей. Об этом свидетельствуют предложенные правительством РФ поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, переда

Проектом предлагается установить, что в 2019 году по решению правительства «дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года в объеме до 285 248,7 тыс. рублей».

Документ особо оговаривает, что это произойдет лишь в том случае, если в федеральный бюджет поступят доходы от возврата дебиторской задолженности оргкомитету ЧМ-2018 в виде излишне уплаченных сумм налогов.

Напомним, Петербург станет единственным российским городом, который примет матчи Евро-2020. Они состоятся с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. На петербургском стадионе пройдут четыре из них: три матча группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля 2020 года.