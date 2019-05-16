ОСАГО подешевел для легковых машин почти на 4%

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Полис ОСАГО подешевел в среднем почти на 4% в большинстве российских регионов за последние четыре месяца. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин на полях Петербургского международного юридического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чистюхин подчеркнул, что это произошло благодаря указанию ЦБ о расширении тарифного коридора.

«Реальная стоимость полиса для легковых автомобилей упала на 3,8% в среднем по стране. Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысила 70. Это означает, что на большей части территории страны мы имеем снижение стоимости полисов ОСАГО», — сказал чиновник.

Он убежден, что страховщики уже почувствовали интерес к реальной конкуренции и готовы эту практику продолжать.

«С моей точки зрения, если мы хотим этот результат закрепить, нам нужно продолжать страховую реформу», — заявил зампред ЦБ.