Калужский заключенный развращал 15-летних девочек через интернет

Калуга, , 17:44 — REGNUM В Калужской области сотрудники полиции установили подозреваемого в серии преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом 16 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

По её словам, на момент совершения противоправных деяний мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии.

«Фигурантом уголовных дел оказался ранее судимый житель города Сухиничи 1976 года рождения, который на момент совершения противоправных деяний отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии. По предварительным данным подозреваемый, имея в распоряжении сотовый телефон, со своей личной страницы в социальной сети направил двум 15-летним пользователям интернета порнографические материалы. Данные факты были задокументированы, материалы переданы в подразделение следственного комитета», — сказала Ирина Зимина.

Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 242.1 и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети «интернет», незаконный оборот порнографических материалов).

«В настоящее время в отношении фигуранта проходит судебное разбирательство по делу о получении фотографий интимного содержания от 15-летней девочки, которые мужчина также распространил среди пользователей социальной сети после отказа ребёнка в дальнейшем общении», — рассказал следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Михаил Самохин.

В ходе расследования были выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении несовершеннолетней осужденным лицом. Руководителю исправительного учреждения, находясь в котором, осужденный длительное время пользовался запрещенным предметом — мобильным телефоном, внесено представление. Заместитель начальника колонии был уволен.

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