В РФ начнут считать, сколько мусора выбросил каждый гражданин?

Москва, , 17:29 — REGNUM Идея о том, что жители РФ будут платить за вывоз мусора из расчёта реально накопленных отходов, а не по нормативу, — замечательная. Неясно лишь, как власти РФ собираются её реализовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая рассказал эколог Александр Закондырин, комментируя соответствующее заявление заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Владимира Логинова.

«Если мы всё-таки перейдём на оплату по факту, а не по нормативу — сколько выбросили, столько и заплатили, — это будет замечательно, — сказал Закондырин. — Но вопрос в методике расчёта. Как это будет определяться? Норматив в определённой степени посчитан и не всегда объективен, немного завышен. Перейти на объективную систему — это правильно. Но надо сделать систему объективного контроля, кто и сколько выбрасывает. Если Логинов понимает, как это организовать в масштабах всей страны, я могу это только приветствовать. Вопрос в практической реализации. Видеокамеры возле каждого мусорного бака, и мы верифицируем каждого конкретного мусорообразователя? Если Логинов разработал инновационную систему, которая позволит нам понять, сколько выбросил конкретный мусорообразователь, то отлично. Я только не понимаю, как он технологически всю эту историю собирается администрировать».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Логинова, Министерство природных ресурсов и экологии рассчитывает к июню 2019 года создать основу для перевода оплаты жителей за вывоз мусора из расчёта фактически накопленных отходов, а не норматива.

Как сообщило ТАСС, по словам Логинова, в настоящее время стоимость вывоза мусора определяется по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубометра отходов, умноженный на норматив накопления для жителей. Нормативы же, по словам Логинова, порой устарели, завышены или занижены.

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