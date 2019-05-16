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Киевский суд не выдаёт Польше гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве

Общество

Гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве гражданки Польши попросил политического убежища на Украине

Киев, 16 мая 2019, 17:16 — REGNUM  Киевский районный суд запретил экстрадицию в Польшу подозреваемого в убийстве 28-летней польской гражданки гражданина Грузии Мамуки К. Как выяснил польский телеканал TVN24, такое решение принято потому, что грузин подал заявление на предоставление политического убежища на Украине, а в таких случаях, согласно украинскому законодательству, экстрадиция невозможна до рассмотрения вопроса о предоставлении убежища.

Мамука К. подозревается в убийстве 28-летней Полины Д. из города Лодзь. В октябре прошлого года их видели вместе в общежитии на ул. Жеромского в Лодзи. После этого Мамука К. уехал из Польши, а через некоторое время в районе тело женщины было обнаружено в районе озера Ставы Яна. Вскрытие показало, что она была жестоко избита и после убита.

В ноябре полиция по запросу Интерпола задержала подозреваемого в Киеве. После того, как Генпрокуратура разрешила экстрадицию его в Польшу, его адвокат подал прошение о политическом убежище, по которому киевский суд отменил решение прокуратуры. Польская сторона требует от прокуратуры обжаловать решение суда.

Если Апелляционный суд поддержит решение районного суда, Мамука К. выйдет на свободу.

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Украина и Польша
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