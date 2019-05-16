Екатеринбургские депутаты разгромили экономический отчёт мэрии

Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Итоги социально-экономического развития Екатеринбурга за 2019 год в изложении мэрии не устроили депутатов гордумы. На заседании бюджетной комиссии парламентарии раскритиковали формальный подход чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После позитивного по цифрам доклада, который представил глава городского департамента экономики Алексей Прядеин, депутаты выразили своё недовольство услышанным.

«Давайте раскрывать реальные потребности! Давайте не будем утешать себя отчётами о том, как всё хорошо и как много сделано!» — заявил депутат Александр Колесников.

А парламентарий Константин Киселёв заметил, что де-факто город развивался за счёт федеральных денег — поэтому чрезмерный оптимизм мэрии мог показаться депутатам неуместным.

По итогу обсуждений члены комиссии призвали чиновников дать больше конкретики и информацию по удовлетворению «реальных потребностей» горожан. Улучшенный отчёт стоит рассмотреть всей гордуме, решили депутаты, и далее рассматривать такие сведения только при полном составе депутатов.

Напомним, в марте 2019 года гордума Екатеринбурга разгромила работу мэрии с молодёжью. Депутаты не увидели конкретики в отчёте по патриотическим и молодёжным программам, которые реализует горадминистрация.

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