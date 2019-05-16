Президент РФ обещал взять на контроль строительство медучреждений в Крыму

Сочи, Краснодарский край, , 17:05 — REGNUM Журналистка телекомпании «Независимое телевидение Севастополя» Маргарита Пронина представила на Медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», проходящем в Сочи, сюжет о гибели онкологической больной, которой вовремя не была оказана паллиативная помощь в виде бесплатной химиотерапии, несмотря на федеральную квоту и требования московского медицинского учреждения, где была больной была сделана операция. По словам Маргариты Прониной, за предоставление медицинской помощи у семьи больной вымогали денежные средства, время для химиотерапии было упущено, и женщина скончалась.

Телесюжет послужил толчком для дискуссии о состоянии медицинских учреждений в целом в Севастополе и в Крыму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо сделать выводы, я обещаю, что мы это так просто не оставим, — отметил президент РФ. — Надо посмотреть, что там происходило, что было с операцией, с химиотерапией, какова история с вымогательством, о которой Вы сейчас рассказали. И правовая оценка будет дана действиям всех должностных лиц. А в отношении объектов здравоохранения в Севастополе, напомню, что мы заканчиваем строительство крупной многопрофильной больницы в Крыму, около тысячи коек, которая отчасти покроет и потребности Севастополя».

«Но по поводу истории в Севастополе — я обязательно вернусь к этому. Обязательно. Средства выделяются, посмотрим, как они расходуются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи, и, более того, если средств недостаточно — мы добавим. Надо только понять, как освоено то, что уже выделено», — подчеркнул Владимир Путин.

«Никакие медицинские объекты в Крыму даже не начинали строить, никто не берется», — отметила Маргарита Пронина в беседе с президентом.

«Но средства выделены», — уточнил Владимир Путин.

«Средства выделены, но не могут найти исполнителей. Никто не хочет браться, все боятся», — ответила Маргарита Пронина.

«Если расценки на строительство не устраивают потенциальных испонителей, то надо посмотреть отдельно. Мы посмотрим», — пообещал Владимир Путин.

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