Губернатор Куйвашев и полпред Цуканов обсудили новые скверы в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 16:38 — REGNUM Полномочный представитель Президента Российской Федерации Николай Цуканов провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки региона к Глобальному саммиту производства и индустриализации (GMIS), а также подготовки Екатеринбурга к празднованию 300-летия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики региона.

Обсуждая тему юбилея Екатеринбурга, Евгений Куйвашев предложил Николаю Цуканову войти в состав оргкомитета по подготовке к празднованию. Полномочный представитель Президента отметил, что он готов помогать в реализации задач, связанных с развитием как Свердловской области, так и Екатеринбурга. «Обязательно найдем форму моего участия в работе оргкомитета по подготовке юбилея города», — отметил полпред.

Особое внимание во время встречи было уделено развитию городских парковых зон и скверов. Николай Цуканов подчеркнул, что в таком мегаполисе как Екатеринбург, так и в других городах области должна быть своя программа благоустройства, озеленения, развития, сохранения и обустройства парков и скверов.

Губернатор доложил полпреду о программе развития парков и скверов в Свердловской области, создания новых точек притяжения жителей и гостей Среднего Урала.

Евгений Куйвашев отметил, что у Екатеринбурга действительно амбициозные планы по строительству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города. Он также подчеркнул, что городским властям поставлена задача создания новых, дополнительных зеленых зон на территории города. Сегодня уже ведётся активная работа в этом направлении. В этом году запланировано семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города, будут высажены около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тысячи кустарников. Еще 57 тысяч квадратных метров газонов дополнительно будут сделаны, и цветники — около 1,3 тысячи квадратных метров. В разработке находится около 30 новых общественных пространств Екатеринбурга. В планах — ежегодное увеличение средств на благоустройство общественных пространств.

Николай Цуканов обратил внимание, на то, что, в первую очередь, при создании скверов и парков необходимо прислушиваться к мнению жителей, решать все вопросы открыто и сообща.

«Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств», — сказал полномочный представитель президента.