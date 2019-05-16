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Вербовщица женщин на войну в Сирии объявлена в розыск в Кабардино-Балкарии

Общество

СКР возбудил уголовное дело за участие в НВФ

Нальчик, 16 мая 2019, 16:36 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении жительницы Лескенского района. Ее подозревают в участии в деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили ИА REGNUM 16 мая в пресс-службе СКР по региону.

Установлено, что подозреваемая еще в 2013 году, являясь сторонницей ваххабизма, вступила в террористическую организацию. 30-летняя женщина разделяла экстремистско-террористические взгляды о необходимости ведения боевых действий в отношении граждан и сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других представителей власти.

В террористической организации ей отвели роль вербовщицы новых членов среди женщин. Кроме того, она занималась сбором денежных средств для финансирования деятельности НВФ на территории Сирии.

В конце 2013 года сторонница терроризма выехала туда сама, где и находится до сих пор. После возбуждения уголовного дела жительница КБР объявлена в международный розыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года Германия выдала России жителя Кабардино-Балкарии Мурата К. Выехавший в 2014 году в Сирию для участия в войне на стороне террористической организации, он скрывался в Германии от правосудия под видом беженца из Туркмении.

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Война в Сирии
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