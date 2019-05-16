Четверг, 16 Мая 2019 года
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Охота на наёмных убийц и новые облики: в Fortnite появился Джон Уик

Общество

В обновлении появится новый игровой режим «Награда за голову»

Кэри, США, 16 мая 2019, 17:33 — REGNUM  В многопользовательском шутере Fortnite стартовал ивент, посвящённый выходу фильма «Джон Уик 3». Релизный трейлер обновления уже доступен на официальном YouTube-канале игры.

Вместе с обновлением в игре появится множество косметических предметов: облики для оружия, украшение на спину, особый дельтаплан и возможность сыграть за Джона Уика.

Также в Fortnite временно появится новый игровой режим под названием «Награда за голову». В нём геймерам предстоит устроить охоту на других киллеров и получать за это специальные монеты.

Первую информацию о выходе обновления обнаружили геймеры, изучая файлы игры. Они обнаружили в базе данных Fortnite облик Джона Уика в двух вариациях: обычный и «повреждённый» с ушибами и шрамами.

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