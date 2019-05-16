Вышиванки шагают по планете – теперь в Эстонии

Таллин, , 16:08 — REGNUM В четверг вечером в двух городах Эстонии пройдут «парады вышиванок». Одетые в вышиванки представители украинской диаспоры в Эстонии пройдут по улицам Таллина и Кохтла-Ярве. Такая акция проходит в стране уже третий раз.

«День вышиванки» проводится на Украине с 2006 года. Тогда студенты Черновицкого национального университета в знак «уважения к народным традициям» и для популяризации их среди молодёжи предложили один день в году весь день носить вышиванку. Благодаря совпадению инициативы с государственным курсом на наращивание национализма, инициатива получила широкую поддержку среди националистически настроенных граждан по всей Украине, а также в среде украинской диаспоры по всему миру.

Как сообщила изданию err.ee председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, в рамках празднования по Таллину пройдёт своеобразный «парад вышиванок», после чего все желающие смогут посетить Центр украинской культуры, где будут демонстрироваться не только вышиванки, но и другие украинские народные изделия.

В Кохтла-Ярве парад вышиванок проводит местное украинское землячество «Два кольоры» («Два цвета»).

Вышиванка — вышитая узорами народная рубаха, характерная для русской культуры в целом, в последние годы была сделана символом ненависти ко всему русскому. Поскольку в Великороссии этничность и местечковость не соответствует имперскому мироощущению, украинские и белорусские националисты трактуют вышиванку как свой национальный признак.