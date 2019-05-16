Турция стала второй в рейтинге худших для ЛГБТ стран Европы

Анкара, , 22:17 — REGNUM В соответствии с данными ILGA-Europe, Азербайджан, Турция, Армения и РФ стали худшими странами Европы для ЛГБТ. Правозащитная группа ILGA-Europe, которая занимается защитой меньшинств, опубликовала ежегодный рейтинг «Радужная Европа», где оценила ситуацию с защитой прав ЛГБТ в 49 странах Европы. По оценке правозащитников, Россия занимает четвертое место с конца рейтинга. Хуже, чем в этой стране, представителям ЛГБТ живется только в Армении, Турции и Азербайджане, где ситуация самая неблагоприятная.

По сообщению турецкого новостного агентства Sabah, лучше всего представителям ЛГБТ в Европе жить на Мальте, в Бельгии и Люксембурге. Причем если Мальта традиционно занимает верхние строчки рейтинга в последние годы, то ситуация с защитой прав ЛГБТ в Люксембурге в последние годы резко улучшилась: за год страна поднялась в рейтинге на 18 строчек. Также достаточно защищены ЛГБТ в скандинавских странах, Великобритании, Франции, Испании и Португалии. Чуть хуже обстоят дела в Германии, Ирландии и странах Центральной Европы. Низкий рейтинг в Турции, к примеру, объясняется тем, что она не предоставляет убежища ЛГБТ; фактически запрещает гей-парады; преследует правозащитников, которые занимаются защитой прав ЛГБТ; запрещает иностранное финансирование таких организаций; в ней практически не расследуются и не преследуются преступления и оскорбления в адрес ЛГБТ.