В Мехико запрещена продажа одноразового пластика

Мехико, , 17:19 — REGNUM Конгресс мексиканской столицы одобрил поправку к «Закону о твёрдых отходах», запрещающую продажу, распространение и выдачу покупателям одноразовых пластиковых пакетов, не подлежащих переработке. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

Поправкой также будет запрещена продажа одноразовой пластиковой посуды. Изменение в экологическом законодательстве города вступит в силу в декабре 2020 — январе 2021 года. В конгрессе заявили, что с 1 января 2021 г. запрет распространится и на одноразовые пластиковые стаканчики для кофе, однако сделали оговорку: «Данная мера не будет распространяться на сумки, которые необходимы из соображений гигиены и которые предотвращают порчу продуктов питания».

Депутаты конгресса Мехико признали, что несмотря на то что данная мера «нарушает интересы многих людей», она является первым шагом по урегулированию, которого требуют серьёзные проблемы окружающей среды.